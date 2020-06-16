國民黨日前多位民代在台北開記者會，力挺黨中央自提高雄市長補選人選，承諾南下輔選，不分區立委吳怡玎參選呼聲高！對此，資深媒體人韋安認為，國民黨裡面有人提議，推不分區立委吳怡玎參加高雄市長補選，「這不是窩囊，而是壞」。他直言，國民黨打小算盤的人很多，有格局擔當的人是零。

高雄市長補選，國民黨在地議員包含高雄市議員李雅靜和黃紹庭都有意參選，國民黨不分區立委吳怡玎傳出也是可能人選。不過消息傳出後，有些人認為不應推出人選，「以核養綠」發起人黃士修表示，國民黨就別派人選，畢竟最新民意已否決。文大廣告系主任鈕則勳則認為，從戰略看，避戰轉進未必是畏戰，而是盤整、持盈保泰不得不的選擇。

韋安則在臉書表示，國民黨裡面有人提議，推不分區立委吳怡玎參加高雄市長補選，「這不是窩囊，而是壞」。他認為，政二代做了不到半年非民選立委，就去選市長，不是侮辱高雄人的智商，大連艦隊第二嗎？他說拱吳參選，恐怕最主要是排在她後面不分區名單的人，想讓她把位子空出來，自己補上去。

韋安直言，國民黨打小算盤的人很多，有格局擔當的人是零。

(中時電子報)