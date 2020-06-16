連續四年都賣超過6千億元的利變保單，今年「失寵」了。低利率環境恐再持續2年以上，保戶轉買固定利率保單，想抓住利率的尾巴，前5月傳統壽險共銷售近523億元，成長47％以上，而利變保單資金被排擠，今年前5月新契約保費僅1,801元，比去年同期衰退51.5％以上。

利變保單走紅多年，一開始是類定存的利變年金大吸金，保戶躉繳保費，一年即可出場，後保險局要求解約金至少收6年，且不得出現費差損後，買氣才走低，曾一年賣逾4千億元的利變年金，近年頂多千億元的業績。

取而代之的是利變壽險，因為附加費用較高，壽險公司近年利變壽險的宣告利率會比利變年金高，去年初美元宣告利率可以在4％以上，新台幣則近3％，保戶投保6~7年就已保本且有一些報酬率，有些內部報酬率（IRR）可在2~3％左右，在低利率環境下，顯得難能可貴。

2017年到2019年利變壽險每年都賣逾6千億元，若加上利變年金，則從2016年到2019年，利變保單每年都可有6~7千億元的銷售量，是壽險業一年上兆新契約保費的主力商品。

但今年因為新冠肺炎造成市場利率快速下降，金管會關注壽險公司的財務體質，壽險公司也紛紛降宣告利率，新台幣理財型主力商品宣告利率，4月就跌破2％，6月最低已降到1.7％；美元理財主力保單也降到3％以下，6月只剩下少數公司還有宣告利率3％以上的理財型利變壽險。

宣告利率不如前二年亮眼，影響保戶投報率，再加上7月1日之後責任準備金利率又要再下降，若市場環境不變，明年可能還要再降利率，保戶轉向「鎖利率」的傳統壽險，即一率到底，今年前5月銷售523億元，比去年同期成長47％，是今年成長幅度最大的保單類型。

(工商 )