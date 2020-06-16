由於擔心鮭魚可能與北京新發地市場出現的新冠病毒感染有關，大陸已暫停歐洲鮭魚進口，儘管專家表示，鮭魚本身不太可能攜帶新冠病毒。

之前大陸媒體報導，在北京新發地市場切割進口鮭魚的砧板中檢測到新冠病毒，成為最近出現的聚集性疫情源頭，引發人們擔憂大陸會出現第二波疫情。上述报导导致北京各大超市纷纷下架鮭魚。

在奧斯陸上市的鮭魚供應商Bakkafrost的首席執行官Regin Jacobsen表示，現在他們不能向大陸出口任何鮭魚；Norway Royal Salmon的銷售和市場主管Stein Martinsen也表示，他們已暫停對大陸的所有銷售，正在等待事態明朗化。

新發地病毒基因測序發現來自歐洲方向。英國諾丁漢大學傳染病流行病學名譽教授Keith Neal指出，鑒於病毒在全球傳播，發現與歐洲有關並不令人驚訝。大陸把病毒傳給了世界，又傳回給他們的可能性很高且一直存在，發現一種在歐洲很普遍的毒株，可能是人們去歐洲旅行後返回大陸時攜帶的。

而挪威食品安全局表示，沒有證據顯示魚類可能感染新冠病毒。

Norway Royal Salmon、總部在法羅群島的Bakkafrost、以及挪威的Mowi和Salmar鮭魚生產商股價均下跌3％到5％不等。Bakkafrost和Norway Royal Salmon都表示，其員工已經接受了新冠病毒檢測，沒有人檢測結果呈陽性。

推廣機構挪威海產局（Norwegian Seafood Council）則表示，訂單取消僅限於大陸，並未影響其他市場。

(旺報 )