達欣工(2535)今日舉行股東會，今年主要營收動能鎖定台商返台設廠需求，淡海新市鎮海洋都心3期今年2月起陸續交屋，中山站捷一聯開案將在今年進行推案。另外，海外市場方面，越南胡志明市Vision案第二、三期建照預計於今年取得，未來持續看好當地市場並增加投資，拓展事業版圖。

達欣工程今年初拿下半導體大廠房工程訂單，包括水湳會展中心、南港機廠公共住宅統包、台中商銀辦公及旅館等較大型工程，未來將持續爭取工程案量。因應新冠肺炎影響，達欣工指出，將加強危機管理及應變能力，推動遠距協作和數據分析管理，加速數位轉型及強化資安，隨時因應外部環境變化調整及發展行動方案，並持續積極培育人才及經驗傳承，提昇專業價值及強化營運管理績效，朝永續目標發展。

達欣工108年度合併營收107億6097萬元，合併稅後純益6億2445萬元，每股稅後盈餘為2.26元。

(時報資訊)