宏達電(2498)說到做到，5G手機不缺席，今(16)日推出首款5G智慧機HTC U20 5G，主打超親民價格18990元，相較於目前市面上動輒3萬元以上的定價，可說是出奇招，執行長Yves Maitre表示，迎接5G時代，要看的不僅僅是手機本身，更重要的是跨越任何產品，因為他認為，「宏達電本身就是一個旗艦的產品」。

宏達電執行長Yves Maitre表示，可以看到的是宏達電是全球很有名的品牌，但現在手機不單單只是手機，在5G上還會有使用者經驗、B2B等，不僅是硬體、軟體以及內容平台等，都會往創新的方向邁進，做出創新的產品。

Yves Maitre表示，宏達電致力於給全球每一個消費者更好的使用經驗，尤其在今年疫情下，讓大家彼此間輕易連結又更顯重要，故宏達電並不能以單一產品來看，公司本身就是一個旗艦的產品，可以跨越任何產品、沒有界線。

Yves Maitre強調，宏達電有很好的5G團隊，未來還會有許許多多的想法，未來會在適當的時機一一揭露。

(時報資訊)