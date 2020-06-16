宏達電(2498)今(16)日推出首款5G智慧機HTC U20 5G，打破5G手機高貴的門檻，定價18990元，台灣區總經理陳柏諭表示，比起訂出高貴的門檻，讓台灣消費者都可以輕易的體驗5G似乎是更重要。

一掃現階段消費者對於5G智慧機總是落在3~4萬的高入手門檻，宏達電今推出的HTC U20 5G售價18990元，台灣區總經理陳柏諭表示，其實對於產品的布局公司內部一直在討論，比起使用5G智慧機必須拿出3萬甚至4萬，現階段更重要的是讓台灣消費者可以更輕易地使用5G手機，宏達電接下來在產品市場上做布局，若有更明確的消息會再持續更新。

陳柏諭表示，比起單一的5G智慧機，宏達電更重視的是後端5G加值服務，宏達電會端出更多的消費組合，和系統商相互合作，推出更多的整體產品。

陳柏諭也談到，走過疫情，市場重新認識VR、AR、AI等重要性，所以宏達電要在B2C、B2B市場中做出更好的整合。

未來幾年內，相信台灣一定是4G、5G並存，4G的市場還是存在，故宏達電選擇把5G從一個更輕鬆的價格介入，隨著電信商開台後會再公布更多的訊息，其中包括市場最關注的綁約價格。

另外，他也談到，發展5G手機這段路上，面對最大的挑戰就是頻段的複雜性，光是台灣就有很多頻段要去配合，在這方面花了很大的心力。

(時報資訊)