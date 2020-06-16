財長蘇建榮16日在財政部端午記者會中指出，現在紓困政策走入尾聲，行政院將啟動第二階段振興方案，像是發放三倍券、補助國內旅遊等。

蘇建榮認為，振興政策所需財源大致確定，我國目前債務仍在可控制範圍內，國人不必擔心債務問題。

根據行政院規劃，紓困振興規模上看1兆500億元，大致分為三大項目，第一是特別預算與舉債2,100億元；第二是公股等貸款7千億元；第三是移緩濟急1,400億元。

第一，今年初紓困預算原編訂600億元特別預算、4月時啟動二階段紓困、追加1,500億元，合計2,100億元。第二，央行、郵政儲金、各公股貸款額度達到7千億元。第三，移緩濟急原規畫400億元，行政院4月再擴充1千億元，合計為1,400億元。

財政部也表示，我國在債務存量尚有1.8兆元舉債額度，債務仍在可控制範圍內，紓困規模也能隨時因應疫情需求調整。

(工商 )