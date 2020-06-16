附近居民也說，往年在媽祖駐駕前一天，路上都能看到滿滿虔誠徒步行走的信徒，但今年幾乎沒有。(吳建輝攝)

肉圓店老闆范世賢說，因為疫情香客明顯減少許多，原本大家都期待媽祖到來，能重振低迷已久經濟，但目前情況看來，可能不太樂觀。(吳建輝攝)

冰店老闆謝正良則說，夏天最好賣就冰品，但這次他備料也減少3分之2的準備量。(吳建輝攝)

新冠肺炎疫情，打亂國內兩大媽祖遶境盛事，大甲媽祖晚了三個月在11日晚間啟駕，而白沙屯媽祖也在上午直播，確定7月5日出發，前往北港朝天宮，而最開心的莫過於各駐駕宮廟附近攤商，每年都盼媽祖遶境帶來大量商機，北斗奠安宮附近咖啡老闆莊浚勝說，今年人潮銳減附近攤商苦哈哈，希望媽祖婆能發威，把人潮帶來北斗。

偑巷咖啡老闆莊浚勝表示，往年大甲媽祖繞境駐駕北斗奠安宮時，前一天奠安宮附近街上，都是滿滿徒步遶境的信眾與遊客，而附近攤商，也都抓緊時間準備，除了迎接媽祖也等待大批信眾到來，但今年因疫情影響，人潮銳減近七成以上。

奠安宮附近肉圓店老闆范世賢說，因為疫情香客明顯減少許多，原本大家都期待媽祖到來，能重振低迷已久的經濟，但目前情況看來，可能不太樂觀；而剉冰店老闆謝正良則說，夏天最好賣就冰品，但這次他備料也減少3分之2的準備量。

而往年大甲媽祖駐駕北斗奠安宮時，奠安宮周圍都會有公所籌畫的媽祖夜市，至少400攤的攤商，但今年也因為疫情影響，媽祖臨時起駕，讓公所來不及籌備，因此今年媽祖夜市將沒有辦理，在不影響交通情況下，開放特定管制路段，讓攤商擺攤。

(中時 )