住宅租金補帖將於今年8月開放申請，因採取齊頭式申請，而非以「可負擔計算基準」採取「弱勢優先、公平合理」原則，住盟團體今(16)日抗議表示，要求內政部盡速依法訂出「可負擔計算基準」，作為租金分級補貼的依據，內政部則回應，現況在地方政府執行上確實有難度，但預計今年底前檢討並訂出基準，明年將正式實施。

「可負擔計算基準」為依國際公認標準，該可負擔衡量指標是居住成本（房貸或房租）不超過家庭收入30%。

住盟團體指出，根據住宅法第11條，政府應在修法後2年內、也就是去年1月11日前，訂定「可負擔計算基準」，做為租金分級補貼的依據，但內政部遲未公布，導致低收入者與月薪3萬5的上班族領取相同金額的租金補貼。對於弱勢者而言，領取租金補貼後，還是未達租金可負擔標準，根本「補不夠」。

根據住盟團體依據內政部2018年租金補貼與低收入戶相關統計資料交叉比對，全年無自有住宅低收入戶約8.27萬戶，但該年度申請租金補貼的低收入戶僅有1.63萬戶，申請占比不到2成，高達8成未申請租補，明顯並未確實照顧到弱勢族群。

台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿指出，不少已申請租金補貼的弱勢族群反饋，曾經抽到過社會住宅，在一些補助的計算之後，他每個月仍要負擔5千塊，因此選擇放棄入住社宅，轉租月租5000元的很破舊的小雅房，這樣子會讓他每個月不用再多付出任何的租金。

內政部營建署回應表示，現行租金補貼、社會住宅、包租代管均有考量家庭社經情況及地區租金水準，給予不同的租金補貼或差額收費。但考量「有些人帳面收入雖為0，但實際上卻家境優渥或有非正式收入」等疑慮，將造成不公允問題浮現，故並未執行。

但內政部營建署強調，執行租金補貼的單位是地方政府，由於地方政府有疑慮，認為以此計算後，有些人的租金補貼將減少，因此營建署仍在持續溝通，預計在年底訂出「可負擔計算基準」，並在明年實施。

(中時電子報)