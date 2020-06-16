陳意涵、製作人賴總筆、邱澤、林心如、郭鑫、張翰。（可米傳媒提供）

陳意涵（右起）、邱澤、林心如重現應援海報的POSE。（可米傳媒提供）

邱澤與藍心湄開心合唱。（可米傳媒提供）

李立群（右起）、許肇任在李國超打鼓伴奏下唱〈我是男子漢〉。（可米傳媒提供）

許肇任導演、藍心湄、馬國賢又唱又跳〈青蘋果樂園〉。（可米傳媒提供）

由可米傳媒製作、陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書、李立群、藍心湄等人主演的都會時裝劇《她們創業的那些鳥事》耗資近2億，花了130天拍攝，日前順利殺青，劇組相處融洽，曲終人不散，創紀錄展開一周3城市3攤不同風格的殺青酒活動，最特別的一場是製作人兼主演林心如帶領著演員陳意涵、邱澤、藍心湄、林哲熹等人，進行二天一夜的殺青露營活動，「皇上」霍建華也陪著老婆林心如參加，還直呼「這個劇組好幸福」！

《創業》2020年2月1日在台中開鏡，拍攝期130天，殺青前有次在苗栗勤美學的草地鋪上野餐墊休息時，陳意涵突發奇想說「好想有兩天一夜的殺青活動」，獲得林心如、邱澤、藍心湄等人支持，演員們自行規畫活動內容，製作單位支付住宿費，其餘費用由演員贊助，慰勞辛苦的工作人員。

劇組6日9日晚上先在台中舉行睡衣派對殺青酒。11日再由製作人馮家瑞、賴聰筆、林心如領軍，前往宜蘭舉行二天一夜露營，現場備有陳意涵、林心如、邱澤互相應援的餐車及重達60公斤的烤乳豬，讓工作人員吃飽喝足，盡興而歸。

不少演員攜家帶眷參加露營，林心如老公霍建華、陳意涵老公許富翔都到場參加，難得現身的「皇上」霍建華開心地說：「這個劇組好幸福！」許富翔開著裝備齊全的露營車，幫大家布置好吃東西聊天的場所。張翰帶著老婆林利霏和女兒，哈孝遠帶著老婆小孩一起同樂。晚上大夥就在星空下唱歌跳舞，藍心湄和導演許肇任一起唱著《你的電話》，大家大合唱《還珠格格》主題曲《當》，將氣氛炒熱到最高點。

導演許肇任看到大夥這麼開心，當場加碼第三場殺青酒，15日晚上再移師台北舉行那卡西歡唱殺青酒，現場成了小型演唱會，工作人員大飽耳福，藍心湄與許肇任一起唱小虎隊的〈青蘋果樂園〉，但導演卻一直找不到調，小虎隊師弟馬國賢趕緊跳出來幫忙，三個人載歌載舞，氣氛超HIGH。邱澤也難得開唱，與藍心湄合唱，林心如和陳意涵合唱《倒帶》，很少在台灣拍戲的李立群在李國超打鼓伴奏下，與許肇任合唱〈我是男子漢〉，贏得滿堂采，最後在林心如、陳意涵和藍心湄幫工作人員伴舞慰勞辛勞下，為期一周的殺青活動終於畫下句點。

《她們創業的那些鳥事》由可米傳媒、八大電視、百聿數碼創意聯合出品，描述三個女生一起創業的故事，是金鐘編劇呂蒔媛繼《我們與惡的距離》後的作品，由許肇任、馮家瑞執導，馮家瑞、賴聰筆、林心如擔任製作人，並由陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書、李立群、藍心湄等人主演，是近年來在台灣卡司陣容最堅強的電視劇，台灣將在八大電視和愛奇藝台灣站全網獨家播出。

(中時 )