海巡署護漁有成！今年全台黑鮪魚大豐收，截至6月中旬漁獲量已突破5000尾，相較於去年產量直接翻倍。護漁勤務可讓漁民相當有感，近來釣魚台主權爭議又起，為了維護漁權，海巡署特別固定派遣2艘大型艦艇在釣魚台周邊護漁，讓今年成為黑鮪魚豐收年！

因應黑鮪魚汛期來臨，海巡署艦隊於3月份拜會東港、琉球與蘇澳區等漁會，了解漁民作業海域與護漁需求，並依照漁民作業船團位置，分別在臺菲、臺日、八重山群島以南海域，全天候部署艦艇執行海上護漁勤務。

根據各地區漁會統計數據顯示，今(109)年全臺黑鮪魚捕獲數量大增，各地捷報頻傳，截至6月中旬捕獲量已突破5,000尾，與去年同期相比翻倍成長，也展現出海巡護漁勤務之成效。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍說：「海巡署近年強力護漁已具成效，去年蘇澳區漁會捕獲黑鮪魚數量僅有857尾，今年截至6月中旬已捕獲1,999尾，非常感謝海巡署全力護漁」；東港區漁會總幹事林漢丑也表示：「去年東港及琉球區漁會捕獲的黑鮪魚只有1,252尾，今年漁汛期尚未結束，東港已捕獲近3,000尾，可說是大豐收。」

(中時電子報)