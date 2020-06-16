隨著綠色觀念的推廣、環保意識與永續生存發展概念的興起，「綠色化學」儼然成為一個不可忽略的重要議題。為了推廣臺灣高級中等學校學生之綠色化學能力，教育部及行政院環境保護署將共同舉辦「109年度高級中等學校綠色化學創意競賽」。台灣科思創為本次競賽的獨家贊助企業，透過特殊獎的設立，鼓勵學生探索綠色科學的各種不同可能，並提供海外研習獎勵金，與國際接軌。此為該公司暨「魔法材料學校」、「祖孫科學營」、「無塑海洋故事計畫」、「We Care」等企業社會責任專案後，另一從永續思維出發的教育贊助案。

教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣表示，非常高興今年能再度邀請台灣科思創，和我們攜手站在教育的最前線，共同提倡並建立綠色化學理念。期許透過這樣的產學交流，讓各校師生瞭解綠色化學的重要性，並激發出令人為之一亮的創意火花。

台灣科思創總經理李銘城表示，永續發展是科思創全方位的經營策略，我們很高興能參與教育部與環保署共同主辦的綠色化學創意競賽，一齊將永續思維帶入教育中，為我們的地球，埋下希望的種子。

本次創意競賽係由教育部和行政院環境保護署主辦，攜手產業界領袖，提供學子一個良性競爭的環境及成果發表的園地。活動對象以臺灣普通及技術高級中等學校學生為主，每隊以1至3人為限。競賽內容以綠色化學12原則 及其他與生活相關之各類綠色化學實驗等為主題。除了將於各組選出優勝隊伍金牌1名、銀牌２名、銅牌３名及佳作數名外，台灣科思創為鼓勵學子將安全、環保、永續之觀念建立於各實驗中，將從金、銀、銅牌獎中，與環境永續，聚合物相關作品擇優選出贊助隊伍，提供其國外綠色化學相關研討會差旅費用補助。

評選方式包含「初選」及「複選」兩階段，一律採網路報名方式，截止日期為2020年9月30日。通過初選的參賽隊伍，將獲得教育部製發參賽證明乙份，進入複選的隊伍預計將於2020年10月22日公告，並於2021年1月底前上傳成果報告書及展示簡報，最後將於3月中旬辦理頒獎典禮公告得獎隊伍。

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