不在5G手機市場缺席，宏達電今日發表首款台灣製造5G智慧型手機－HTC U20 5G，展現HTC持續擘劃5G新世代萬物聯網願景的強烈企圖心，並喊出2萬元有找、建議售價為新台幣18,990元，預計於2020年第3季於台灣市場正式開賣，並於7月1日起至7月31日期間開放上網預購。

HTC執行長Yves Maitre表示：「HTC是全球公認在5G、XR與AI領域中發展有目共睹的企業。HTC U20 5G登場後，也代表HTC全產品線跨入新世代，並在未來5G發展上搶占先機並奪得強而有力的地位。XR與AI將因5G的到來，而有跳耀式甚至是爆發式的發展，徹底改變人們體驗與理解這個世界的方式，夢想中的未來生活已然來到，而HTC也將在發展5G、XR與AI的基礎上，繼續朝VIVE Reality的 願景邁進。 」

HTC台灣區總經理陳柏諭表示：「5G在台灣即將開台，HTC於今天推出HTC U20 5G 期待與台灣五大系統商5G行動網路的技術，提供未來的全新5G服務。同時為了滿足消費者的需求，推出具極高性價比，滿足眾人日常生活需求的渴望系列Desire 20 pro，相信能透過HTC Desire 20 pro的大螢幕，大電量與全新五鏡頭系統的絕佳優勢，成為一款值得擁有的國民精品。」

HTC U20 5G是市面上首款採用高通Snapdragon 765G行動平台的5G手機，該平台具有高通Snapdragon X52 5G數據機及射頻系統，即使在需求最嚴苛的5G用例下也能提供出色的性能，同時可實現智慧多鏡頭拍攝、高速電競體驗和持久電池續航力。HTC U20 5G支援SA ＆ NSA雙模確保了在5G建設過渡期間使用無虞，並採用完整的ENDC技術，允許設備在同一頻譜帶上同時接入LTE和5G。5G在台灣即將開台，藉其高速傳輸與低延遲特性，5G網路不僅可以觀看、分享並在短時間內加載最高畫質的串流影片、大型檔案甚至360度的沈浸式影片，行動裝置運算的方式也會因此改變，讓使用者享受高品質的雲端VR互動內容，是2020年備受期待與信賴的新世代產品，就像隨身攜帶未來。

HTC U20 5G的攝影功能亦獲得大幅度的提升，兩者皆採用全新五鏡頭系統，包含分別為3,200萬畫素與2,500萬像素的自拍前鏡頭，與 4 鏡一線洗鍊設計的後鏡頭，大光圈、超廣角、超微距、散景功能樣樣到位。HTC U20 5G所具備的AI 場景偵測、4K高畫質、極致穩定的動態攝影更把「自由攝影」帶上新層次。

(中時 )