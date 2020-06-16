韓國知名連鎖早餐店Isaac Toast & Coffee於台中向上南路開分店，今(6月16日)起試營運，6月24日正式開幕。

為了能維持與韓國一致的口味，所有的醬料皆由韓國進口，獨家的特製吐司相較於一般吐司來得Q彈有嚼勁，放在鐵板煎台上，以大量奶油煎至金黃酥脆，搭配Isaac Toast & Coffee的靈魂抹醬，讓你不用飛到韓國，就能用味蕾來場韓國小旅行。

MVP本土產厚里肌豬。（圖／Isaac Toast & Coffee提供）

除了經典口味，首推為了接地氣推出的「MVP本土產厚里肌豬」，使用本國產溫體豬肉，肉質香嫩多汁，煎到微焦逼出香氣，搭配新鮮高麗菜絲、韓國酸黃瓜、起司片與玉米蛋再擠上酸甜的蜂蜜芥末醬，夾入充滿奶油味的吐司中，口感飽滿層次豐富。

韓國知名連鎖早餐店前進台中開分店。（圖／Isaac Toast & Coffee提供）

※開幕活動

6/24~6/26任選MVP吐司1元起，每日來店前30名：第一位1元，第二位2元……第三十位30元。

6/27~7/3「MVP經典培根三明治＋觀音厚奶茶」套餐優惠價89元。

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(中時電子報)