彭博報導，消息人士透露，川普政府正在草擬規模近1兆美元的基礎建設方案，做為促進美國經濟復甦的計畫之一。

受此消息激勵，加上之前聯準會宣布將擴大購買公司債，美股指數期貨大漲，稍早前道瓊指數期貨一度漲逾500點，目前漲392點或1.53%。標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨漲約1%。

報導指出，美國運輸部的初步版本為道路或橋梁等基建項目保留大部分撥款，亦將為5G無線網路基礎設施與鄉村寬頻網路建設提供資金。消息人士表示，川普擬在周四（18日）白宮會議上，討論鄉村引進寬頻網路議題。

目前尚不清楚這項計畫的執行年限，以及如何為這筆龐大的支出籌措財源。眾議院民主黨團本月稍早提出為期5年的基建計畫規模達5000億美元，以延續原訂於9月更新的基礎建設融資法。白宮對此報導表示不予置評，發言人Judd Deere僅表示，川普政府向來看重兩黨提出的基建計畫。

(時報資訊)