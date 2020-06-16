台灣VR市場在經歷幾年的緩慢成長後，在今年爆發新冠肺炎疫情後，市場重新點燃熱度，高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰今日現身宏達電(2498)全新5G智慧機發表會，對於台灣產業鏈劉思泰總是相當積極現身站台，今會後他表示，無論是幫宏達電或是宏達電前執行長周永明所創立的5G XR平台XRSPACE，最重要的就是把VR這塊大餅做大，也相信台灣在VR領域一定會成功。

由於劉思泰日前才替宏達電前執行長周永明所創立的5G XR平台XRSPACE，首款支援5G的VR一體機裝置XRSPACE MOVA站台，今又現身宏達電，顯示出對於台灣的VR市場展現非常大的相挺力度。

劉思泰表示，不論是幫宏達電或是周永明，最終的目標都是想要把市場做大，讓台灣更多消費者可以體驗VR經驗。

劉思泰表示，不管是與宏達電合作或是XRSPACE，其實是不衝突的，更不會出現混淆的問題，兩方大家各有各的市場，最主要的就是把餅做大，相信VR在台灣一定會成功，所以兩邊都會支持，全力支持台灣的夢想。

(時報資訊)