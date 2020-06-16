又有不肖業者藉由假博奕真詐欺，台北市刑大警局日前接獲通報，國內詐騙集團透過「理財廣告」，利用「理財管理」線上平台，轉博奕網站誘騙民眾下注投資，誘稱投入資金就可保證獲利，直到受害人想領回獲利卻無法提領，且網站也無法連線，才驚覺被騙。據了解，警方在上周(12)持搜索票，搜查新莊區2地藏匿處，在某民宅的「假博奕真詐欺」機房進行相關據點掃蕩，現場共查獲「幕後老闆」等詐騙集團成員及幹部共31人，並一舉查獲贓物與18萬4千3百元贓款。

刑警大隊破門而入（北市刑警大隊堤供）

嫌犯押送過程（北市刑警大隊提供）

警方調查，該詐騙集團組織成員眾多，設立國內機房多處，誘騙被害人透過臉書以LINE加入好友，復經推薦加入「理財管理」等網路平台，被誆稱有「老師」會帶領大家投資，實由集團嫌犯扮演「老師」角色，聲稱可破解該網站之數據，再指示投資保證獲利等話術誘騙投資，小額獲利後讓被害人誤信為真，再持續誘騙投入大筆資金，最後輸掉全部投注資金，再遭詐騙集團封鎖，被害人察覺時才知受騙上當，經調查已有41位民眾遭詐騙匯款，金額高達691萬5,639元。

臺北地方檢察署與臺灣臺北地方法院持搜索票，進行第一波掃蕩，查獲1處詐欺機房，逮捕該詐欺集團幹部、成員共11人。調查小組見蒐證時機於6月12日，臺北地方檢察署及臺灣臺北地方法院持搜索票，同步前往新北新莊區2地藏匿處，在某民宅的「假博奕真詐欺」機房進行相關據點掃蕩，現場共查獲「幕後老闆」等詐騙集團成員及幹部共31人。

兩波掃蕩詐欺行動共計逮捕首謀、幹部及成員共42人及3處機房，並查扣詐欺課程申請書、合約等資料、電腦52台、監視器、手機58支、路由器2台、人頭電話卡、硬碟、教戰守則、信用卡、薪資袋、現金18萬。

(中時電子報)