美國這次制裁華為，主要瞄準的目標就是台積電，台積電在半導體業的地位無人能及，就連傳統豪強英特爾和三星在台積電面前都是弟弟，目前在晶片製作方面，台積電一家就佔了51.5%的市場份額，而第二名三星只有21%。

台積電為何可以成為蘋果和高通都要仰仗的企業，很大程度上都要歸功於台積電的股權結構，早期飛利浦公司佔了台積電很大的股份，而現在世界上最尖端的光刻機企業荷蘭ASML也是飛利浦旗下的企業，所以ASML對台積電是非常的照顧，一年生產的25台光刻機中，其中18台給了台積電。

所以台積電的發展有很大一部分是靠了飛利浦等外資公司，華為雖然說是台積電的第二大客戶，可是台積電這邊處處受制於美國，但是台積電過度的親近美國，也為自己惹了大麻煩，台積電除了幫助華為，蘋果，高通等公司代工晶片以外，還幫美國軍方代工晶片。

剛開始台積電是悄悄地為美國生產F-35戰鬥機晶片的，可是漸漸的這件事還是曝光了，台積電其實也知道這樣做會有很大的風險，可是台積電這邊很多事情都無法自己做決定。

這件事曝光後的結果就是台積電前段時間台積電所放出新聞說，將會在美國耗資120億美元投資建廠，現在這兩件事聯想到一起，看來並不簡單，如果台積電真的這樣做了，美國方面受益最大，可是美國企業反而就要頭疼了。

因為美國目前是沒有製造業的，所有的東西都依賴進口，現在台積電將工廠搬到美國的話，就面臨原材料成本上升的風險，而且美國這邊的勞動力價格非常高，台積電在美代工的晶片，倒底是誰會買單，看樣子除了以機密為第一優先的軍方之外，能開發的市場很有限。

(中時電子報)