據陸媒《新京報》報導，有消息指出北京高速公路進京方向道路封閉。北京首發集團和交管部門表示，目前沒有道路因疫情受到管控。首發集團負責人表示，封路由交管部門負責，如果確有封路措施，相關部門一定會發布通知。交管部門也稱，未收到有進京道路封閉的消息。

從北京市交管局122報警台在16日也對外表示，目前尚未接到有進京高速公路收費站封閉管理的消息。

據河北省高速公路出行訊息服務網顯示，從13日至16日11時，有多條公路有因實施養護工程，所以佔用車道及，但並無封路。

另外，首發集團一名工作人員也出面澄清表示，首發集團管轄的各條高速公路進京收費站都沒有宣布封閉，僅有部分高速路段有交通管制，但這些管制措施亦非近日實施的。

華北高速公路股份有限公司接受《新京報》訪問時也稱，京滬高速進京方向沒有受到疫情影響而封閉，僅有部分路段因養護工程佔用道路，但也未實施封路。

(中時 )