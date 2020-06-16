打破連續13天零確診，中央流行疫情指揮中心昨公布2例自孟加拉返國的中年夫妻確診，返台前因其妻未取得2此採檢陰性證明，今遭爆料自稱全程戴口罩、著防護衣的兩人其實根本。指揮中心今天證實，經調閱錄影帶跟照片確認兩人的確僅戴口罩，沒著防護衣，涉及疫調不實，已經請地方衛生局進行調查。

案444（50多歲男性）以及案445（40多歲女性）為夫婦，分別於今年1月下旬及3月上旬至孟加拉工作，6月12日一同自孟加拉搭機至馬來西亞，並於13日自馬來西亞搭乘專機返國。

兩人先前均於孟加拉當地確診後住院治療，但返台前，僅先生符合二次採檢陰性的返台規定，太太則自述，因孟加拉當地病患太多被迫出院無法再次採檢，返台前僅經一次採檢陰性。

指揮中心原本考量兩人供述搭機返台時均全程配戴口罩、穿著防護衣，入境後也主動通報，未接觸國內親友，傳染給他人的風險大幅降低，因此暫不開罰，沒想到遭到料最新爆料卻完全不是這一回事。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，不只媒體報導，指揮中心也接獲民眾爆料「兩位確診者似乎沒有像外傳的穿防護衣上飛機」，經調錄影帶跟照片 發現，兩人都有戴口罩，但的確是沒有穿防護衣。

由於指揮中心昨發布的疫調新聞稿載明「案444與案445搭機返台時均有戴口罩、著防護衣」，莊人祥強調，疫調內容是疫調人員對兩人進行的，如今涉及不實記載，將交由地方衛生局調查詢問，查明究竟是哪裡出了問題。若能歸究於病人，交由衛生局認定，可以傳染病防治法第43條，接受疫調時不得拒絕、規避或妨礙，否則可開罰6萬到30萬元。

莊人祥說，按目前規定，在海外確診的國人如果要返台，必須符合兩個條件，一是從發病到登機必須間隔2個月，且症狀已緩解；一是必須二次採檢陰性。針對確診者雖不要求全程穿防護衣，但最好可以事先告知航空公司，才好安排座位，讓機組人員可以防範，但這兩人也沒有跟航空公司講，所幸機組人員都有穿隔離衣。

莊人祥強調，確診者搭機回台，最重要的還是要戴口罩，事實上只要戴好口罩就能有效大幅降低傳染給他人的風險。

(中時 )