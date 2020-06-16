隨著台灣5G開台的腳步逐漸逼近，5G手機新品的消息也開始陸續增多！先前已經在跑分網站上曝光過的華碩ROG Phone 3(暫定名稱)，已被發現通過了大陸工信部認證，因此送檢的「素顏」照片也連帶曝光，為期待這一支電競手機的朋友提前揭開它的真面目。

根據陸媒報導，華碩ROG Phone 3的認證照片已然曝光，從圖片中來看，機身採用了跟前一代ROG Phone II很接近的設計，前鏡頭沒有採用挖孔螢幕設計（前鏡頭讓置放在頂端黑色區塊內），背部造型也跟第二代很接近，保留支援AURA RGB燈效的ROG濺鍍Logo（俗稱敗家之眼），但風格更為柔和，也沒有第二代的散熱區域的獨特設計。從照片中可以明顯看見的是從雙攝系統升級到三攝方案，預計主相機畫素是6400萬。

陸媒報導ROG Phone 3送大陸工信部檢驗的認證照，曝光了外型設計。（摘自新浪科技）

根據大陸工信部資料，ROG Phone 3的機身尺寸是171×78×9.85mm，重量達到240公克，比常見的手機更重，原因是因為搭配了6000mAh電池，預計採用高通Snapdragon 865處理器。螢幕預計是6.59吋，解析度為2340×1080，最高有搭配16GB RAM＋512GB ROM的款式，跑分軟體網站上有出現過8GB RAM與12GB RAM的款式，但是否最終會推出，是否不同市場有別，要等華碩方面確認。

根據先前華碩共同執行長許先越在第一季財報公布後的分享，預計今年 ZenFone 7 以及 ROG Phone III 最快將在第二季底、第三季初發表。代表期待這兩款手機的朋友，不需要再等多久，就可望買到實機！

(科技)