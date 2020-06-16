台大醫院雲林分院和阿斯特捷利康公司合作「健康肺計畫」，以蛋糕祈祝計畫順利。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院和阿斯特捷利康公司合作「健康肺計畫」，院長黃瑞仁（右三）希望能讓氣喘病人獲得更好照顧。（許素惠攝）

台大雲林分院胸腔醫學中心副主任陳崇裕說明計畫內容。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（前一）和阿斯特捷利康總經理陳康偉（前三）。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院與阿斯特捷利康國際公司上午簽訂「健康肺」計畫合作意向書，將藉由各項活動強化基層診所與醫院間的連結，讓第一線診所篩檢出氣喘病患，轉介到該院治療，病情穩定後再回歸診所追蹤，使氣喘病人獲得更好的照護。

台大醫院雲林分院長黃瑞仁表示，未來將進一步與基層診所，以及在呼吸道領域深耕超過30年的台灣阿斯特捷利康共同努力，積極參與氣喘治療，共同提升診斷及衛教能力，強化病患衛教訓練，期待能夠拋轉引玉，擴大更多醫療院所與醫師的加入，嘉惠更多有需要的病患。

雲林縣診所協會理事長葉雲宇強調，台大是在地基層診所最大的後盾，大家一定會努力合作守護氣喘病患。

台大雲林分院胸腔醫學中心副主任陳崇裕指出，「健康肺計畫」合作2大重點包括 舉辦醫院與衛星診所的交流課程，落實分級醫療上下轉診與轉介流程，減少無謂醫療資源之浪費。再者以病患為中心，加強整合照護-支援醫療院所呼吸道疾病病患衛教活動，增加病友對呼吸道疾病的認識，以及藉由院所專家採訪與推廣，共同提升民眾對呼吸道疾病認知。

阿斯特捷利康總經理陳康偉說，從OECD（經濟合作暨發展組織）2015年的資料中顯示，台灣死亡率在39個國家中是最低的，但氣喘住院率卻在39個國家中排名27，顯示台灣氣喘病患可能普遍缺乏疾病意識，以及未能良好控制自身氣喘，正突顯了「健康肺計畫」的重要性，其實只要遵從醫師指示、規律使用抗發炎的氣喘藥物，並控制得當，氣喘發作與住院或許是可避免的，該公司期待透過「健康肺計畫」與醫療院所同心協力提升氣喘照護品質，並保護民眾免於氣喘的危害。

台大雲林分院胸腔醫學中心主任黃培銘表示，根據統計，台灣有200萬名氣喘病患，大約占總人口的12％，而國內的衛生保健系統在改善氣喘照護方面成效顯著，氣喘死亡率由1981年的8.17人／每10萬人，降至2012年的2.7人／每10萬人，也就是3分之1，然而有94％的氣喘沒有得到很好的控制，這意味著他們沒有得到足夠的保護。

(中時 )