據外媒報導，美國修改禁止高通等美國企業與華為進行生意往來的禁令，允許其合作制定下一代5G網路標準。

報導中提到，據熟知內情的消息人士透露，美國商務部和其他政府機構簽署了這項規則修改，現正等待發布在《聯邦公報》（Federal Register）上，最早將於16日（當地時間）發布。

業界人士和政府官員表示，此次規則改變不應被視為美國在限制華為問題上的決心有所減弱的跡象，指出華為讓美國在標準制定方面處於劣勢。由於美國公司不確定它們被允許分享哪些技術或資訊，有些美國公司的工程師減少了參與度，進而給了華為更大的話語權。

一位知情人士指出，美國商務部作出上述修正目的在確保美國公司「全面參與」自願標準制定機構，並對美國公司和國會議員的擔憂作出回應。

有行業人士表示，此次闡釋能使（美國）企業再次在這種基礎性活動中展開競爭和占據領先優勢，此類活動有助於跨市場推出5G和AI等先進技術。

(旺報 )