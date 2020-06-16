在疫情之下，人流群聚的產業如餐飲、娛樂業績一片哀鴻，現在北京二度傳出疫情，要恢復昔日榮景不知要到何時。為了緩解電影產業的資金壓力，北京市財政局近期已會同電影局，積極組織退還北京市電影院今年已繳納的專項資金。

據了解，近日大陸財政部、國家電影局聯合發布《關於暫免徵收國家電影事業發展專項資金政策的公告》；其中，湖北省外其他省、自治區、直轄市自2020年1月1日至2020年8月31日免徵大陸電影發展專項資金。

北京市財政局第一時間落實中央政策，會同市電影局積極組織退還北京市電影院2020年已繳的專項資金，把政策效果落到有需要資金的地方，緩解電影院現金流緊張等實際困難，支持電影產業應對疫情影響，及時復工達產。

市財政局相關負責人表示，下一步，將繼續會同市電影局，做好2020年電影發展專項資金收支測算及預算調整工作，加強資金統籌，強化精準支持，幫助北京市電影行業復產復工、共渡難關。

(旺報 )