（16：11更新）韓聯社報導，開城工業區今（16）日下午傳出爆炸巨響及煙霧，韓聯社引述消息人士指出，有傳聞指，設置在工業區內的兩韓辦公室可能被炸毀，南韓統一部隨後證實，北韓炸毀兩韓辦公室。

韓聯社報導，南韓統一部表示，南北韓聯絡辦公室於當地時間下午2時49分遭北韓炸毀。

南韓官員指出，爆炸發生後，為應對兩韓邊界可能爆發的衝突意外，南韓軍方已加強監視與準備狀態。

南韓聯合參謀本部官員表示，目前沒有監視到北韓軍隊有任何異常軍事行動。

韓聯社指出，由於新冠肺炎疫情，兩韓辦公室已於今年1月中止運作。

朝鮮半島局勢升溫，南韓脫北團體日前在兩韓邊境對北韓發送「反朝傳單」，惹怒平壤當局，金正恩胞妹金與正透過官媒砲轟南韓縱容，痛罵脫北者是「人渣」、「雜種狗」，平壤隨後宣布關閉與「敵人」南韓間的軍事和政治聯絡管道，兩韓緊張關係持續升溫，金與正13日再開砲，稱南北韓關係已到了「訣別」時刻，並且宣布將把相關行動行使權交由北韓軍方總參謀部，暗示對南韓動武，甚至怒嗆首爾，將看到「毫無用處的韓聯辦公室坍塌成一片廢墟」。朝鮮人民軍總參謀部今日透過官媒向南韓嗆聲，要派遣部隊重返已經解除武裝的前線軍事緩衝區。

距離金與正嗆聲摧毀兩韓辦公室只有3天，北韓就展開行動。

英國廣播公司（BBC）報導，首爾梨花女子大學（Ewha Womans University）教授李雷夫（Leif-Eric Easley）分析，北韓暴力摧毀開城工業區兩韓辦公室的舉動，象徵著對兩韓和解以及合作的打擊。

李雷夫表示，很難理解這樣的舉動將如何幫助金氏政權獲得它想要的東西，「但顯然這樣的形象能夠幫助國內宣傳。」

(中時電子報)