新竹湖口是我國裝甲兵重鎮，1964年發生的湖口兵變震動全台，軍方對坦克部隊的管制特別小心，但很少人知道1976年有第二次兵變，一輛坦克車衝出營區欲直搗台北，首都衛戍部隊出動圍捕，最後三名叛變土官兩人自殺、一人重傷。

前參謀總長賴名湯在1976年3月24日的日記中寫道「戰車部隊出事」，今晚9時30分，湖口的裝甲第2旅，有上士代副排長楊炳榮，因為受了連長兩節耳光的打，很氣憤的率領了其他兩名中士車長，駕了M41戰車一輛，衝出營門，沿新豐（新竹縣）向觀音（桃園市）而去。

賴名湯在深夜11時50分得到了報告，即通知陸軍馬總司令（安瀾）和宋作戰次長（心濂），應即通知一軍團及衛戍師，即刻追捕，並務必阻止其進入台北市，終於在桃園觀音、大園之間的沙坑上發現，三員中二中士已自殺，楊上士自殺未遂，但受重傷。裝甲部隊如此的出事，這是第一次。

坦克戰力十足，有如機器戰警，一旦兵變威力驚人，軍方對此也了然於胸，特別是1964年第一次湖口兵變之後。國軍久訓不戰，加上大陸籍老兵無法回家又不能結婚，部隊心理狀況其實極不穩定，稍一不慎就會出事，不僅是陸軍部隊，空軍警衛旅、防砲部隊也經常發生軍紀問題，甚至有軍人挾持民女、携械掃射。

第一次湖口兵變發生在1964年1月21日早晨，時任陸軍裝甲兵副司令趙志華少將到陸軍裝甲兵第一師，進行年度裝備檢查。上午10時許，趙志華完成各項檢查，在集合場對受檢部隊訓話時，突然言辭激烈攻擊政府，並號召裝甲兵到台北勤王、清君側，結果被政戰人員伺機制伏。

行政院前院長郝柏村在回憶錄中寫道，在他即將結束侍衛長生涯之際，蔣經國特別提醒他，現在部隊與十年、五年前均不同，帶兵應注意部隊的心理狀態，要聽不由口中說出的話，用心聽心中的話，考核部隊心理是否在動亂中經得起考驗。蔣經國特別提及裝甲兵趙志華事件，雖為不知不覺，偶然一人所發生，但必須提高政治警覺，防範類似事件再度發生。

趙志華與蔣緯國將軍交情甚篤，當年因未能繼任裝甲兵司令而在湖口意圖兵變，經軍法審判判處死刑，判決已經總統批可。但總統又批示案留侍衛室，故死刑判決迄未發下，當然也無從執行死刑。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)