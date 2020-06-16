時代真的變了，青春回憶的畢業紀念冊，竟然變A書？高雄市某所高中職的畢業紀念冊，赫然出現「不雅照」，包括男同學只遮住第三點，集體在廁所全裸；甚至還有隱約露出「黑色三角洲」的照片，讓拿到畢業紀念冊的女同學憤怒又傻眼，直呼：「300塊買露點集！」、「退錢！」。

翻開這本畢業紀念冊，真的會讓人相當不舒服。據《ETtoday新聞雲》報導，當中有多張男學生裸照，包括遮下體集體廁所全裸；全裸躺在地上腳彎曲遮住第三點；腳張開，放女生張嘴照，甚至有一張胯下「黑色三角洲」若隱若現。

據了解，有家長看到氣炸立刻向教育局告狀，校方一開始僅回應「尊重學生」還說黑色三角洲只是「陰影效果」。最後召開性平會，會議中委員狂罵10多分鐘，最後學校才決定用「貼」的方式來處理。

有女同學表示「我連看都不想看！很不舒服」，還有人說：「我花300塊買你的露點集，也太詭異！」，還有媽媽直接叫女學生去退費。

(中時電子報)