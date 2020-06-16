中華電信16日宣布，「2020數位創新應用系列賽」即日起接受報名，包含「IoT大平台創意應用大賽」、「MOD微電影暨金片子創作大賽」與「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」三項賽事，總獎金超過500萬元，鼓勵有創意的學子及社會人士踴躍參與挑戰。

5G時代即將來臨，高速率、低延遲、大連結的特性，讓許多創意變為可能，中華電信表示，作為台灣資通訊領航者，將積極鼓勵創新，培育國內新世代人才。

中華電信擁有5G最大頻寬及最佳頻段，將驅動物聯網提供更多樣化的應用服務，今年「IoT大平台創意應用大賽」以可商轉創意為核心，提供包含網路管理、裝置連線、應用開發、AI應用、大數據分析等主要應用，在資安完善的網路環境中，參賽者可於平台上建立專屬應用服務，以最大化多元服務整合設計，滿足IoT應用需求，以吸引更多海內外的創意人才參賽，共同建構IoT產業生態系。

此外，今年特別設立「行動物聯特別獎」，期許參賽者使用NB-IoT進行發想，激發更多創新應用及商業模式，使創作更符合5G物聯網產業應用，滿足智慧城市全方位的需求。

MOD微電影暨金片子創作大賽」年年發掘優秀數位影像與科技影音創作人才，今年特別祭出百萬元超高額獎金，新增「中華電信VR合作獎」，期許透過賽事獎金與提供VR放映設備、技術協助，挹注國內VR短片創作量能，開創出微電影作品新高度，搭配中華電信HamiVideo、智慧眼鏡與5G高速率，開創全新觀影體驗。

全國唯一專為兒童量身打造的「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」，今年再創新亮點，在法務部指導下，新增反毒組「最佳表演獎」，透過賽事招募兒童最佳創作大使團隊，不僅增加小小創作團隊的參與度，也讓今年的決賽表演精采度更值得期待。此外，更與全美最大出版社Scholastic合作新增「英文朗讀組」，鼓勵孩童勇敢說英文，培養語言能力，接軌國際。

中華電信「2020數位創新應用系列賽」各項賽事已開始報名，除了高額獎金外，得獎作品還有機會在中華電信各平台露出。

(工商 )