因新冠疫情，使金價大漲，然而台灣民眾認為房地產是安全資金避險標的的比重卻高於黃金，該比重更創下2018年第四季以來的新高。

2020年一開春後，「新冠肺炎」疫情在全球化延燒，讓民眾恐慌情緒驟增，根據永慶房屋2020第三季網路會員調查，雖然民眾看跌房價比例由疫情發生前的30％驟升至55％，然本季已降至35％。民眾認為房價維持不變的比例，由第一季的45％降至上季的30％，再回升至本季的35％，看漲比例則從第一季的25％降至15％，第三季再回升至30％，可以看出看漲與看跌的比例若排除疫情因素，均較第一季都上升，顯見進入後疫情時代，民眾對於房價看法呈現多空看法兩極化的趨勢。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析：由於國內疫情控制得宜，逐步解封，疫情對於房市影響不大，加上央行降息、市場資金氾濫以及台商回流的狀況下，房市成為吸引資金停駐的標的，因此，民眾對於房價看法轉趨樂觀，對於房價預期轉為正面。

謝志傑說明，國內疫情趨緩，民眾對於經濟景氣擔憂的情緒大幅降低，不過，面對國外疫情仍持續延燒、中美恐爆發新冷戰的狀況下，對於後市無法過度樂觀期待，看壞經濟景氣比例較疫情發生前的第一季還高一些。

至於民眾對於資金避險標的的看法，謝志傑說，根據本次調查顯示，房地產仍是消費者資金避險的首選，占比高達45％，創2018年第四季以來新高。近期在避險情緒降溫、各國央行降息，低利環境與各國匯率波動較大的狀況下，選擇黃金、定存與外幣的比例都比上季明顯降低，至於股票投資則較上季提升二個百分點。因房地產價格有低波動的特性，加上保值性高，且具有收租效益的附加價值，因而成為民眾資金避險的首選。

由於全球利率走低，永慶房屋也調查消費者是否有意願投資房地產收租發現，有高達66％的受訪者有意願，其中66％偏好投資住宅型產品，至於對投資報酬率的期待值，因低利率時代來臨，民眾下修了對於投報率的預期，大部份受訪者期望的租金投酬率主力集中於2％至3％區間，甚至期待投報率在1％-2％較上季增加4個百分點。

(工商 )