台大醫院雲林分院在新冠肺炎疫情期間收治確診病患，成功治癒出院，多位出身雲林的企業主今（16）日透過立委蘇治芬聯絡，捐贈院方2100份年肉麵，以表達對防疫人員的謝意。

高敏開發公司、安葆國際實業公司與國華飯店等企業由蘇治芬穿針引線，今天前往台大醫院雲林分院虎尾院區捐贈2100份牛肉麵禮盒，向防疫人員致敬，並由院長黃瑞仁代表接受；蘇治芬致詞表示，台大雲林分院和雲林縣是一體的，雲林不能沒有台大，謝謝台大守護雲林人的健康。

安葆國際實業公司董事長陳光雲是土生土長的雲林人，他說，幾年前被診斷出血管疾病，就是黃瑞仁擔任主治醫師，也很高興能有機會為家鄉盡棉薄之力；高敏開發公司董事長林建宏在虎尾高中畢業後就北上打拚，他與國華飯店總經理廖育輝和他都是虎高校友，表示希望一起透過不同方式回饋社會，藉美食感謝防疫人員。

黃瑞仁說，該院曾收治奧捷團中的一對確診母女，由於該團的40多歲導遊不幸染疫病逝，醫護人員壓力都很大，還好最後母女都康復出院，成功守住防線，沒有造成任何的感染；更因為醫檢人員願意出力篩檢，該院前也能檢驗核酸、判定病患是否疫上新冠病毒。

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(中時電子報)