擁有豐富戰地觀光資源的馬祖，近年因世界15大奇景之一「藍眼淚」吸引大批遊客。創造不同以往的深度旅遊體驗，馬祖國家風景區管理處以「2020脊梁山脈旅遊年」為主題，首度以藍眼淚「微光」意象搭配戰地坑道，推出系列精彩活動，邀請大家前來馬祖「卡蹓」。卡蹓是馬祖話，「遊玩」之意。

該系列活動將於6月30日起陸續推出，有官帽山步道輕旅行、戰地餐桌午茶饗宴、微光音樂會、坑道詩歌季、坑道攝影拿獎金及坑道打卡換好禮等，好吃又好玩。

藍眼淚奇觀以往為季節限定之美景，自7月18日至8月30日，南竿遊客中心前廣場延伸至北海坑道處，透過環保LED裝置藝術，將藍眼淚美景真實重現，廣場入口處設計坑道造型的「祈願微光隧道」，讓民眾在藍色LED星光簇擁下，將心意寫在祝福小卡上，把溫暖祝福傳遞出去。

鼓勵攝影愛好者探索馬祖之美，特舉辦微光馬祖攝影徵選活動，以「捕捉微光中的馬祖」及「捕捉微光中的馬祖坑道」為攝影主題，深度發掘四鄉五島獨特風情。參賽作品一律網路報名投稿，收件時間為7月1日至9月7日止，攝影比賽總獎金高達10.5萬元，7、8月各月投稿前50名並符合投稿規範者，可獲得限量微光馬祖軍迷戰鬥包。

「坑道打卡蹓」深度慢遊，自6月30日至9月30日，在馬祖全境40處指定打卡點留下趣味合影，再至指定兌換地點出示貼文，即可兌換限量軍迷好禮一份。7月18日當天，邀請大家來南竿官帽山步道健行，只要和地標迷彩瞭望台打卡合影，就能領抽獎券，有機會帶走大獎-馬祖雙人來回免費機票，早上健行完，下午有還有戰地餐桌午茶饗宴，免費邀請200名民眾參加，開放網路報名150名、現場報名50名。

7月18日晚間，南竿遊客中心前廣場將舉辦「微光音樂會」、7月19日坑道詩歌季隨之隆重登場，北海坑道將化身為音樂殿堂，透過詩詞吟誦與國樂表演，邀大家欣賞傳統文化中的藝術瑰寶。

(中時 )