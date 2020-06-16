台北市長柯文哲遭周刊爆料，與民眾黨立委蔡壁如30年的主僕情誼生變，柯更說「一群男人怎鬥不過蔡壁如！」下令限縮蔡的權力。民進黨「柯黑」北市議員王世堅16日酸，蔡壁如是慈禧太后垂簾聽政，表面老二、實則老大，柯也是自作自受，此時的柯就像「屁股被椅子夾住一樣，叫不出聲音！」

柯文哲今早赴北市府參與會議前，被媒體堵訪此事，柯面露乾笑、不發一語，快步進入會議室。

「柯罷黜百官，獨尊壁如！」王世堅表示，柯5、6年來無心市政，專職當黨主席並兼差台北市長，豈料地下市長蔡壁如剛好犯上，離開市府仍繼續統籌台北市政與民眾黨務，入主黨內垂簾聽政，全盤掌握，對柯來說情何以堪，柯孰可忍、孰不可忍，蔡是柯一手拉拔，權力完全來自柯，蔡也棉裡藏針、鬥走柯的年輕幕僚。

王世堅說，蔡留下柯一條小命，保住既有江山，但表面老二、實則老大，柯就像「屁股被椅子夾住，叫不出聲音，自作自受！」蔡的作為太可怕，超出他想像，在笑鬧之間隱藏住野心，「大家若是了解慈禧太后，就了解大清帝國一定滅亡；大家若是稍微了解蔡壁如，就了解民眾黨一定敗亡！」

他還說，柯應反躬自省，一切咎由自取，別怪別人，動不動沒是就「踹時中」，柯應關起門檢討「瞻之在前，忽焉在後」，蔡壁如就是柯身邊的敵人，不過柯、蔡即便回不到過去的緊密合作，但暫時至少不會撕破臉，柯會顧全大局、耐住性子，但要再百分百信任蔡很困難。

「為民眾黨阿彌陀佛！」他還嗆，柯離2024總統大位已愈來愈遠，台北市政每況愈下、民眾黨分崩離析，蔡壁如這個自走砲已把基地炸毀一半，沒幾天就爆發內鬥，優秀的年輕人才都被蔡鬥走。

(中時 )