健保署近日擬對健保部分給付、民眾自付差額的醫材訂定收費上限，引發醫界強烈反彈，迫使衛福部宣布，原訂8月1日上路的期程延後，監督健保聯盟發言人滕西華說，長期以來醫材巿場價格混亂，尤其民眾自付差額醫材代表健保署認為價格和療效之間的CP值不夠高，才會只願意部分給付，因此政府更有責任要對這部分的醫材價格做管理，以保障民眾權益。

目前醫材分三種，一是健保全額給付，這類醫材佔健保支出96%；第二是健保給付部分、民眾負擔差額，佔比約4%；第三種則是完全自費。

滕西華強調，現在最需要管理並透明化的就是第二種醫材，因為健保給付部分，表示健保署認為這類醫材的CP值不夠高，因此不願全額埋單，加上民眾幾乎完全沒有醫學專業，政府介入管理可避免醫材商哄抬價格，也可解決民眾不知如何選擇的困擾。

事實上，根據全民健保共擬會第44次會議資料中的部分給付醫材價格來看，以單焦點、非球面、含黃片的人工水晶體為例，全國各醫院收費中位數為3萬2744元，較公立與醫學中心採購價中位數貴7994元，更較韓國收費高出2萬8411元，也較澳洲貴2萬6582元。

至於冠狀動脈塗藥支架，全國各醫院收費中位數為7萬2295元，較公立與醫學中心貴1萬9295元，和日本、韓國、澳洲相較，也依序高出2萬3855、1萬3017及2萬2865元。

再以陶瓷股骨頭材質的人工髖關節為例，全國各醫院收費中位數為5萬9400元，較公立與醫學中心採購價中位數貴1萬7334元，和日本、韓國及澳洲相較，也分別高出2萬4400、4萬4557及1萬2100元。

滕西華說，民眾買一雙Nike的鞋，都不會知道廠商成本是多少了，更何況是選擇醫材，而醫療不同於買一雙鞋、一輛車，沒錢可以選擇非名牌或國產車，醫療攸關人命，既然健保署認為價格和療效間存在一些落差，就應告訴民眾合理的價格是多少。

滕西華表示，醫界並非全部都反對對民眾負擔差額的醫材設價格上限，合理的做法是讓沒有爭議的醫材先適用新制，有爭議的再就價格上限的分組、分類上做討論。

至於醫界指訂定醫材價格上限，會劣幣驅逐良幣，讓民眾使用不到最新最好的醫材，滕西華說，國內還有自費巿場，有能力的患者可以自費，醫界的說法是把健保給付巿場和自費巿場混為一談。

(中時電子報)