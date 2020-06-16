屏安副院長楊欣正被吊掛下山，表情相當痛苦。(林和生攝)

屏安副院長楊欣正被吊掛下山，表情相當痛苦。(林和生攝)

屏安醫院副院長楊欣正6日在來義棚集山區失聯，經連日搜尋，16日上午10時25分傳出好消息，有民間救難人員在尖刀尾溪靠近瀑布處尋獲楊男，經評估後利用直升機吊掛，緊急送往屏東基督教醫院急救，目前意識清楚。

下直升機後送上擔架，楊男始終抱著胸口，表情相當痛苦，被送至醫院，楊才說，這段時間都沒有進食，只有飲用溪水及自己的尿度過這10天，曾經有3、4次心中浮現放棄念頭，就靠著默唸佛經，終於等到有人救援。

(中時 )