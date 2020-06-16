屏安副院長奇蹟生還 靠喝尿維生 15:042020/06/16 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏安副院長楊欣正被吊掛下山，表情相當痛苦。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏安副院長楊欣正被吊掛下山，表情相當痛苦。(林和生攝) 屏安副院長楊欣正被吊掛下山，表情相當痛苦。(林和生攝) 屏安醫院副院長楊欣正6日在來義棚集山區失聯，經連日搜尋，16日上午10時25分傳出好消息，有民間救難人員在尖刀尾溪靠近瀑布處尋獲楊男，經評估後利用直升機吊掛，緊急送往屏東基督教醫院急救，目前意識清楚。 下直升機後送上擔架，楊男始終抱著胸口，表情相當痛苦，被送至醫院，楊才說，這段時間都沒有進食，只有飲用溪水及自己的尿度過這10天，曾經有3、4次心中浮現放棄念頭，就靠著默唸佛經，終於等到有人救援。 (中時 ) #醫院 #直升機 #10 #副院長 #意識 也許您會感興趣 社會熱門新聞 和美小鎮名醫詭異掛水塔亡 議員林庚壬是換帖兄弟 - 社會 《社會10點檔》閨蜜口角引殺機 少女慘遭輪流性侵虐死焚屍 - 社會 死法超詭異 彰化和美小鎮醫師 掛在診所水塔身亡 - 社會 夫開門見妻裸睡誤認提醒「做功課」 提槍上馬卻崩潰了 - 社會 22歲馬尾妹遭工人搭訕 強拉回家全裸當性奴12小時 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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