推廣防疫新生活運動，蔡英文總統今下午與行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津造訪新北九份老街，品嘗當地芋圓、肉圓美食，以行動拚疫後觀光，對於不知總統造訪九份，新北市長侯友宜稱「看報紙才知道」，小英說，侯市長很忙，所以沒有特別麻煩他出席。

針對侯友宜同時間安排「新北、連江、台東互惠旅遊記者會」，無緣與蔡、蘇同台，蔡英文指出，侯市長市政很忙，所以沒有特別麻煩侯市長一起出席，但對於侯市長早上在電視上所說的歡迎，她表示感謝，也希望中央、地方可以努力一起讓經濟快速復原。

陪同前往的行政院長蘇貞昌指出，知道侯市長很努力也很忙，所以沒有特別麻煩他，另針對醫材收費的問題，蘇貞昌說，行政團隊間合作無間，才能做好這次防疫，而好的政策也要有好的溝通，其實外界對醫材問題有意見後，自己與陳時中部長也都有非常好的溝通。

蘇貞昌表示，現在已經有個非常好的結論，總統和自己都非常高興，另外，他也強調團隊彼此都非常團結，外界不用刻意多做文章，這些都是不必要的，今天邀請到經濟部長沈榮津陪同，正是彰顯著今天的主題「拚經濟」，其他不須多說。

觀海亭受訪後，蔡英文說中午只吃了涼麵，很期待九份美食，隨後她將走訪九份老麵店、阿蘭草仔粿、金枝肉圓、賴阿婆芋圓用餐，然後到阿妹茶樓品茗，以及昇平戲院留影，3點半赴青雲殿參拜，預計3點30分離去。

(中時 )