新北市臨山濱海，每遇強降雨常使民眾生命財產有重大損失，救災人員也常需使用小艇救援，消防局原規畫今年建設水域船艇划槳訓練池提供救災人員訓練，卻苦於經費不足未能建構，新北市議長蔣根煌了解狀況後，自掏款項捐贈50萬元協助建置訓練池，盼提升第一線人員的救災品質。

蔣根煌、消防局長黃德清與在地民代16日出席捐贈儀式，蔣根煌親自體驗船艇划槳，即將參加議長盃龍舟比賽的新北市消防隊隊員也都興奮與蔣根煌合影。

消防局長黃德清表示，議長蔣根煌身兼新北市義勇消防人員總隊長，個性平易近人、熱心公益，總是心心念念的爭取義消救災裝備及提升救災能力，保護市民生命財產安全。

消防局表示，新北幅員廣大消防局為落實「安居、安全、安心」三安原則，盡心救災，原規畫於今年建置水域船艇划槳訓練池，卻苦無經費不能購入，令消防訓練增添煩惱，議長蔣根煌知悉後撥款50萬元協助。

消防局補充，新建的划槳訓練池採圓弧型單向滑水道設計，每次訓練人數為14人，可有效提升消防及義消同仁水域船艇划槳的技術，強化救災人員水域救援的效能。

(中時 )