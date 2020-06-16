美股昨夜彈升，美股期指今日持續大漲，帶動亞股士氣大振，日韓股市雙雙強彈逾4%、滬深兩市也漲逾1%、恆指漲逾2.5%，台股亦不落人後，在傳出美商務部准許美企與華為合作制定5G標準的消息激勵下，昨日外資大舉賣超利空被拋諸腦後，華為、蘋概族群激昂，由台積電(2330)、大立光(3008)、矽力-KY(6415)等重振旗鼓，引領電金傳齊力上攻，助攻大盤指數飆漲逾200點、上漲1.82%，一舉收復11400、11500兩座城池及5日線、10日線，終場集中市場收11511.64點，漲205.38點，總成交值增至1803.96億元；店頭市場收154.57點，漲3.16點，總成交值476.41億元。

分析師指出，台股連續3個交易日修正，今日反彈逾200點，多頭攻勢凌厲，觀察外資動向，現貨市場昨日終止連10日買超在期貨方面，外資淨多單重返3.6萬口，明日期貨月結算日，是否拉高結算需要關注。目前台幣持續升值，資金動能充沛，台股有機會再戰前高。

盤面上，華為概念強勢，電子股回神，包括半導體、零組件、光電族群類指均漲逾2%，人氣股玉晶光(3406)、國巨(2327)、聯發科(2454)、可成(2474)、華碩(2357)等轉強，有利台股上攻。台幣大升，點火資產內需股，農林(2913)、勤美(1532)、味全(1201)、益航(2601)、泰山(1218)、士紙(1903)、榮成(1909)、新紡(1419)、寶隆(1906)、華紙(1905)等全面收高。

匯率方面，新台幣早盤以29.750元兌1美元、升值2分開出，在不到十分鐘時間內連破二關，站上29.5字頭，但是成交量不高，上半場收29.635元，升值1.35角，午後開盤續漲。匯銀人士表示，中線來看，新台幣升值格局未變，但央行可能於收盤再進場調節。

分析師表示，台股今天封閉上週空方缺口，收復5、10日線，如果台股能站穩5日線，短線有機會轉為強勢，不過，今年初疫情起跌點壓力仍大，想要化解還需要時間和量能的配合。目前疫情似乎有再起的疑慮，資金比重不宜過高，也不適合過度追價，區間來回操作為宜，不妨留意車用、內需、半導體、高殖利率等族群。

(時報資訊)