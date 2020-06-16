受聯準會再釋利多拉高美股的激勵，週二台股一掃陰霾開高走高突破200點，台積電(2330)、聯發科(2454)、大立光(3008)早盤紅通通，帶動指數向上攻堅。新台幣走升逾1.5角，資金行情燒滾滾，玉晶光(3406)、金像電(2368)、南電(8046)、旺宏(2337)、矽力-KY(6415)反撲。生技族群當道，合一(4743)因新藥解盲過關，跳空鎖漲停189.5元；同集團的中天(4128)跟進；藥華藥(6446)P1101歐洲血液年會表現驚艷，股價攻高，生醫成為多方代言人。熱點充斥，台股今日收漲205.38點，為11511.64點，成交量1803.96億元。今日外資(不含外資自營商)買超184.9288億元，投信買超6.9767億元，自營商買超8.0477億元，三大法人買超199.95億元。

台股大漲200點，類股齊揚，其中又以造紙股最為吸睛。受到新冠肺炎疫情陰霾漸退，紙類需求回溫帶動漿價止跌，且造紙股股價位階偏低，吸引法人進場點火，昨(15)日已攻漲一波，今日持續飆車，挾資產題材的士紙(1903)再度漲停，榮成(1909)緊追在後，也一度亮紅燈，寶隆(1906)、華紙(1905)皆有半根漲停板的好表現，拉抬類股指數再走揚，漲幅居冠。傳產的食品、紡織股，以及電子零件類股也是資金進場標的，類股漲幅超過2%，其中食品股挾著酷暑商機漲勢勇猛，大飲(1213)經過2次股東會流會後，今日總算召開成功，又有冷飲旺季助攻，今日收漲逾5%，一馬當先；統一(1216)前波回檔來到70.6元之後反轉向上，今日拉高突破73元，收在相對高點73.3元，漲幅逼近4%。紡織股在昨日台股大跌之際即展現強勁的抗跌走勢，今日續強，由小型股擔綱主演漲停秀，大東(1441)、利華(1423)、昶和(1468)、如興(4414)、弘裕(1474)、南紡(1440)紅燈閃閃。生醫股仍是人氣焦點，不過防疫概念股退燒，合一因糖尿病足潰瘍新藥解盲過關，拚年底拿藥證，今日接棒領漲，同門的中天同步登漲停，一舉帶動基亞(3176)、合世(1781)跟進，個股普漲。

台股週二收漲205點，攻回5日與10日線，5日RSI為57.51，10日RSI為61.16，9日K值為54.85，9日D值為68.94，20日乖離率為2.49，外資轉為買超184.92億元。今日股匯雙揚，新台幣走升，市場資金充沛，指數中期均線多頭排列，現階段震盪拉回無礙偏多格局。瀚亞投信投資長劉興唐認為，未來台股走勢主要受美股及國際情勢表現影響，因此首要觀察美國是否會爆發二次疫情，只要不出現二次封城，將不會對經濟造成太大衝擊。主流強勢族群仍以科技業為重心，不過將會從Data Center、Server，轉向到蘋果供應鏈。

(時報資訊)