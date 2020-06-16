瑞士政府周二表示，受新冠狀病毒疫情衝擊，瑞士2020年經濟估將萎縮6.2%，創下逾40年來最嚴重的衰退。

與該國4月提出今年國內生產毛額（GDP）將大減6.7%的預測相比，今日公布新數據略為改善，但仍創下自1975年以來最糟的經濟表現。逾40年前，瑞士經濟因能源危機與油價崩盤受到重創。

瑞士國家經濟事務秘書處（SECO）表示，瑞士經濟可望在今年下半年逐漸復甦，前提是未發生龐大的第二波疫情，與伴隨而來的嚴格限制措施。該部門預估瑞士今年失業率平均將升至3.8%。

SECO表示，今年經濟下行最急劇的時候落在第二季，因史上為期最長的限制措施重創了經濟活動。瑞士近幾周來逐步解除封鎖、重啟經濟活動，並在本周一重新開放邊境。

SECO預測2021年經濟將展開溫和復甦，預估成長率為5.3%，但前提仍是不需重啟防疫封鎖措施，以及失業與企業破產情況受控。

(時報資訊)