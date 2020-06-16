《少年事件處理法》修正條文將於本月19日施行，排除7歲以上、未滿12歲兒童觸法行為適用，換句話說，兒童犯罪將「去刑化」，將來不再進入少年法庭審理，而是回歸行政院的教育、社政體系處理。

現行少事法對未成年犯罪行為，警方做完警詢筆錄後會移送少年法庭審理，由法官視個案情況裁定收容、責付等處置；新法上路後，如遇7至12歲兒童犯罪，警方將改依《兒童及少年福利與權益保障法》通知家長、監護人及兒童所屬學校，並聯繫社政機構介入，由社工評估後續處置。

司法院統計，目前未結案的兒童犯罪約220件，犯罪類型排名前三者，以竊盜141件最多，其次是妨害性自主43件，第三是傷害19件，新法上路後，審理中案件將依個案狀況，由法官裁定不付審理或不付保護處分，執行中案件則免予執行或中止執行，並塗銷兒童前案紀錄，全數移交社政體系管理。

另外，新版少事法為呼應《兒童權利公約》要求少年處遇多樣化的意旨，針對12歲以上、未滿18歲少年犯罪，增加過渡性教育的輔導處分，司法院與教育部協調後，首先於新北、高雄、花蓮3間中途學校增設總共50個床位，讓少年法庭多一個安置選項。

司法院表示，新法上路後，對兒童權益維護是新時代的里程碑，兒童不再由少年法院處理，是國家基於保障兒童最佳利益的原則，努力落實兒童透過行政資源優化其成長環境目標，在行政與司法攜手努力下，兒童將能順利轉銜，並在國家保護下健全成長，一個也不漏接。

(中時 )