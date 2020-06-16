新冠肺炎疫情趨緩，擬以「旅遊泡泡」（travel bubble）的形式，對合作的國家放寬旅遊限制、入境也無須隔離。針對邊境管制開放問題，衛福部長陳時中今表示，衛福部正在研擬針對經貿產業、醫療等特定人士，縮短入境檢疫天數方案，同時針對商務旅行部分，研擬在防疫旅館內，開放商務人士有限度的進行會議，若持有陰性PCR檢驗報告，可望縮短隔離天數，從現行14天減為5天至7天不等。

疫情重創國際觀光旅遊產業，隨著疫情趨緩，像是泰國、越南等國家研擬以「旅遊泡泡」（travel bubble）形式，適度開放合作國家雙邊旅遊限制，民進黨立委何志偉今在立法院舉行座談會，邀請專家學者、多國駐台代表、外交部、衛福部長陳時中等人到場，共同討論「國際旅遊聯盟」如何超前部署。

何志偉表示，台灣疫情相對穩定，政府應該盡速促成跨國商務旅行，甚至進一步研擬與疫情相對趨緩國家洽談合作，雙邊有條件放寬入境管制及隔離檢疫天數，帶動外貿與觀光產業。

針對邊境管制放寬部分，陳時中表示，衛福部正在以「商務旅行」方向來規畫，初步構想是廠商必須提出防疫計畫，包括防疫旅館的選擇及可能在特定地點接觸的人員，把來台的商務人士與社區適當區隔；商務代表抵台於防疫旅館檢疫期間，可在旅館內進行會議溝通，若持有呈現陰性的PCR檢驗報告，可縮短隔離時程，可能會分為5天、7天等不同隔離方案。

至於第一波開放邊境旅遊的國家，陳時中說，這部分比較猶豫，會以14天內低發生率、資訊相對透明的國家做為考量，目前仍持續在滾動討論中，不過大概是大家經常提起的幾個地方。

(中時 )