蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津下午早訪九份老街拚觀光。（許家寧攝）

總統蔡英文今天下午與行政院長蘇貞昌及經濟部長沈榮津，參觀九份老街，面對媒體提問，她指出，現在已進入防疫新生活，由於疫情期間九份地區受到很大的影響，她說，自己很長一段時間沒來了，這次舊地重遊也是多鼓勵大家多出來走走。

外界關心陳其邁今稱即將「畢業」，是否明天將辭去副閣揆一職、投入高雄市長補選戰，蔡英文則首次回應指出，這是黨主席的問題，賣關子說明天中常會再回答；行政院長蘇貞昌則說，陳其邁今出席母校高雄中學的活動，強調現在陳還是副院長，人還在位置上，就不能討論替代人選的問題。

談到口罩問題，蔡英文指出，事實上我們對口罩配給已經有一番討論，她自己希望一般民眾可以得到更多的口罩配給，但衛福部長陳時中也依有自己專業的判斷，而陳部長一直是防疫的主將，也非常投入民生醫療問題，在防疫期間他帶領整個團隊，保護民眾，因此獲得台灣人民的好評。

(中時 )