特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在美國時間15日發布推特表示，大陸和亞太地區對特斯拉的超級充電樁使用率已經超過疫情的最高點，使用率達到100％。截至目前，特斯拉在中國大陸已建設2500多個超級充電樁，2400多個目的地充電樁，分布在中國140多座城市，覆蓋東西、南北主幹道。

根據馬斯克在推特上分享的超級充電樁使用情況，大陸和亞太地區對超級充電樁的使用率在4月初開始恢復正常；此外，截至6月10日，大陸和亞太地區的超級充電樁使用率均達到100％；北美的超級充電樁使用率近80％，歐洲的則上升到逾60％。

先前，據澎湃新聞報導，特斯拉將加速推進更高密度、更適應場景、技術更先進的充電體系。特斯拉將在2020年底前，在大陸布局超過4000個超級充電樁目標，比過去5年建設總量多了2倍多。

受疫情衝擊影響，2月大陸特斯拉超級充電樁的使用率一度降至近30％，到達今年來的低點；到了4月，北美和歐洲被疫情壟罩，超級充電樁使用率下降至約30％。

(旺報 )