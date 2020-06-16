全球疫情衝擊，國際經貿停擺過久，外貿協會上午宣佈，全球三大、二年一度的台北國際工具機展（TIMTOS）預計明年3月15日至20日於南港1、2雙館及世貿一館登場，報名首日總攤位需求數就已突破7,000攤，超過3大展館最大容納規模，貿協秘書長葉明水強調，TIMTOS首日即超過去年史上規模最大紀錄，總體還是會以7000攤為主，主要是展場攤位有限。

2021年TIMTOS將成為自疫情爆發以來，國內會展產業正式解封後，首場大型國際專業展，深具國際會展振興意義，該展亦將成為東亞地區第一個舉辦的大型國際工具機展，展出內容及規模也備受國際矚目。其中包括「口罩國家隊」成員包含東台、台灣瀧澤、永進、哈伯精密、上銀、高明精機、慶鴻、友嘉等將展出結合工具機、感測器、機械手臂、工業物聯網、雲端數據分析、遠端監控等的整線、整廠規畫及工業4.0解決方案，將在2021年TIMTOS再度同台亮相。

另國際頂尖廠商包括:工具機關鍵零組件，堪稱工具機大腦的「控制器」國際大廠日本發那科（FANUC）、德國西門子（SIEMENS）、海德漢（HEIDENHAIN），以及其他持續支持TIMTOS多年的國外重量級大廠MAZAK、DMG MORI、Mitsubishi、Universal Robots、Haas Automation等也都搶在報名首日遞交報名表，2021 TIMTOS將會是後疫情時代，工具機產業齊心協力為科技及人文平衡發展，創造更美好世界的最佳展示平台。

新冠肺炎疫情已改變國際商業模式，線上活動熱度竄升，貿協亦透過系列數位行銷活動，為廠商與國外買主媒合；包括6月20日推出的機械線上聯展，將整合機械國際專業展國內外參展商及產品資訊，成為海外買主跨時區地域全天候下單平台。

(工商 )