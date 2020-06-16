李芷婷憑藉著實力歌喉在去年《中國好聲音2019》大放異彩、更以18歲之姿登上北京鳥巢總決賽奪下季軍，被盛讚是「征服鳥巢的天籟好聲音」，導師王力宏也稱讚「唱歌時像鑽石發亮，華語樂壇在等著妳！」而她在歷經8個多月的籌備後終於要在24日發行首張創作專輯《美麗舊世界》。

談到在《中國好聲音2019》參賽期間，她以精湛歌藝過關斬將，她非常感謝導師王力宏除了唱歌會給建議，造型也會給建議，很像家人的照顧，更傳授獨門秘技「冥想」，她說：「力宏老師教我上台前先在腦中冥想，這樣子上台就能克服緊張地唱完歌，這個方法真的很受用！我到現在都還在使用中！」

她最佩服王力宏「耐力驚人」，因為戰隊上人數眾多，常常錄影到半夜，王力宏親力親為教導所有學員，「他越晚越嗨越有精神，對音樂超級有熱情的他讓我印象深刻！」她透露外表帥氣的王力宏其實是一名高深莫測的冷面笑匠，「老師其實說話蠻有趣的，只是有時候會get不到笑點而已！」

19歲的李芷婷從小就是歌唱比賽常勝軍，為了參加好聲音而休學圓夢，讓爸媽一度不諒解險釀家庭革命，回想起在訓練期間每天跟爸媽吵架，李芷婷表示：「其實休學不是吵架的主因，而是爸媽原本是不贊成我走歌手這行，擔心我太冒險而受傷，希望我念完護理科好好當個護士，把唱歌當業餘。」她解釋當初會想要休學，是因為時間不夠用課業一落千丈，身體也被搞壞，參加完比賽後就覺得唱歌才是自己想走的路，於是說服爸媽給自己一年時間好好衝刺歌唱夢。

新專輯《美麗舊世界》是李芷婷以她i世代年輕人對世界變化所看所想、透過創作所表達的心聲，更是她這3年歷經簽約、《聲林之王》踢館及《中國好聲音》比賽的人生成長體悟。其中登上鳥巢比賽對她來說堪稱震撼教育，賽後收穫更是超乎想像，除了訓練出穩健台風與自信，她的臉書、IG、微博粉絲人數更翻了十倍之多，表演邀約如雪片般飛來，光是去年底一個半月就跑了30場的校園演出。

她的新歌〈I’m not a little girl〉講述受過情感挫折後要學會更愛自己，她用穿透力爆發歌喉詮釋，藉由當中字句唱出成長宣言。MV則是藉由一位喜歡唱歌、跳舞黑道老大從小渴望登上舞台表演，卻因為長輩反對而叛逆走上當黑道一途，但心中夢想仍持續燃燒，偶然一個契機跳脫舊有思維，又再次舞動活出精采人生。李芷婷以說書人的身分在MV中邊唱邊跳穿插在劇情中娓娓道來黑道老大的故事，彷彿也在訴說李芷婷自己在歌唱這條路上遇到的家庭反對及困境，在選擇愛自己並接納心中真我，就能勇敢追夢！

李芷婷首張創作專輯《美麗舊世界》24日出輯。（唯有音樂提供）

李芷婷（左）是去年《中國好聲音2019》季軍。（唯有音樂提供）

導師王力宏獨家傳授「冥想」秘技成李芷婷過關斬將秘訣。（唯有音樂提供）

李芷婷是去年《中國好聲音2019》季軍。（唯有音樂提供）

李芷婷（左）是導師王力宏的愛將。（唯有音樂提供）

年僅19歲的李芷婷為圓歌唱夢想而休學全力衝刺。（唯有音樂提供）

李芷婷藉著主打歌〈I’m not a little girl〉高唱成長宣言。（唯有音樂提供）

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