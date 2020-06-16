新冠肺炎疫情持續升溫，近期大陸北京確診人數急速攀升，感染人數已超過百人，且大多數都和市場有關，不免讓人擔心武漢的情況再度上演。另外，河北、四川、遼寧3省出現關聯疫情，北京疫情防控形勢面臨巨大挑戰。除了大陸疫情升溫，全球確診人數達801萬人，尤其在巴西，因為防疫漏洞百出，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也未有完善政策，引發不少民怨，不過里約熱內盧的貧民窟的黑幫到是在這波疫情扮演防疫的要角，直分發洗手液和食物給予貧民接「轉行」變成防疫尖兵。

根據《CNN》、《iNews》指出，新冠肺炎在巴西疫情慘重，截至16日上午確診人數達到88萬8271人，不僅市區疫情嚴重，里約熱內盧的貧民窟，也被認為有可能隨時疫情蔓延，當地黑幫和販毒集團因為擔心疫情爆發，於乾脆自己挽起袖子成為防疫幫手，在當地實施宵禁、並且向貧民窟的民眾發放洗手液、食物等物資。

巴西黑幫暫轉行，改發酒精物資消毒自救。（圖／ Reuters）

據悉，巴西的疫情飆升，造成當地的醫療資源和警方都不敢踏入貧民窟，不僅消毒液，就連藥物、補助金也都是由當地幫派集團發放。根據一名幫派分子羅納度（Ronaldo）表示，他們害怕的是新冠病毒，而不是波索納洛，由於見證太多死亡，反而醫院死的人比幫派照顧得人還要多。

巴西總統波索納洛未能提出完善防疫政策，引起不少民怨。（圖／ Reuters）

貧民窟的幫派發起自救行動，反觀波索納洛卻還在嗆WHO，甚至揚言巴西將會退出世衛，面對這位不願自我檢討的總統，在巴西聖保羅和首都巴西利亞等地都出現大批示威潮，認為波索納洛的抗疫政策真的應該要好好檢討。

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(中時電子報)