新北市三重遊民程坤景因不滿被另名周姓遊民潑漆，持剪刀連刺周男頸部，致流血過多死亡。一審依殺人罪判程男18年有期徒刑，二審則改判傷害致死罪12年，案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，2018年10月17日晚間，程坤景在新北市三重區龍門停車場睡覺，突遭周姓遊民趁他入睡時潑白色油漆，程男向警方報案，根據監視器畫面查知是周姓遊民所為，遂持剪刀在周男時常出現處等候，至18日凌晨，發現周男出現，即上前攔住理論，至騎車的周男驚嚇跌落倒地，而程男則持剪刀接近，連續三次刺向周男，案發後即行逃逸，而周男因頸部重創，送醫不治死亡。

新北地方法院審理後依殺人罪，判處程有期徒刑18年，上訴台灣高等法院時，程男表示僅是持剪刀刺傷周男手部，並未刺向頸部。

由於根據現場監視器畫面及法醫解剖鑑定報告書，法官認定程男確以剪刀刺入周男頸部導致大量出血，進而造成死亡，但程與周同為遊民，並不熟識，也無深仇大恨，僅因不滿睡覺時遭潑漆，而持剪刀尋找周男出氣，所持剪刀非大型凶器，行凶時間僅5秒鐘，也未追刺，因而認定程並無殺人故意。

二審考量，程對被害人家屬造成無可彌補的損害，自應嚴懲，且程否認犯行、飾詞狡卸，但全案起因是被害人先行潑漆挑釁等等，決定依傷害致死罪判程有期徒刑12年。

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(中時電子報)