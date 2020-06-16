吳姓阿伯2018年1月10日參加立法院前勞工社運，藉口與女大學生介紹乾兒子為由，帶著乾女兒到旅館內休息，卻趁女大生身體不適性侵得逞，事後完全否認犯行，還要求女大生拿出保險套當證據，但合議庭以Line訊息「去醫院檢查肚子是不是有小孩，我就不理你」認定兩人有發生性行為，且女大生告訴朋友時情緒激動，認定違反女大生意願，依強制性交罪判刑4年4月，可上訴。

吳姓慣竊曾經當過廚師，參加勞基法修法社運時，結識5天沒睡覺的女大生，兩人先在咖啡廳與吳的乾兒子聊天，乾兒子晚間9點多離開，吳帶女大生到景美夜市吃宵夜，又到台北車站附近的旅館休息，並以洗澡暖身再回家，藉以拖延時間。

女大生洗澡後在床上睡著，吳見有機可乘，凌晨逼迫她口交，再以手指、下體強制性交得逞，隔天吳搭計程車載女大生返回宿舍，並給2000元當作餐費。

女大生詢問社運朋友，有人認識抗議現場的阿伯，過程中情緒驚慌失措，有時激動，有時也很無力，表示自己遇到「社運蟑螂」，直至朋友告訴她要驗傷，女大生才恍然大悟自己遭侵犯。

但吳辯稱沒有發生關係，辯稱保險套被女大生帶走，且身上有沒採到檢體，反稱女大生栽贓，但法官以女大生清楚說出吳男身上刺青，認定洗澡後吳男脫衣，而女大生因不熟悉旅館的位置，擔心逃跑會在外面遇到吳，加上手機沒電無法立即呼救，女大生更稱之前有看過吳攜帶攻擊武器，當下不知所措，欠缺獲得有效救助的信心，導致驚恐或六神無主在所難免。

合議庭認為，念法律的女大生同意與異性在外休息過夜，不等於答應允許剝奪其性自主同意權，認定吳男涉犯強制性交罪，依法判刑。

(中時 )