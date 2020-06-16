隨著疫情逐漸解封，國內掀起旅遊潮，交通部長林佳龍今天到宜蘭南澳IG打卡熱門景點「那山那谷」親自體驗「漂漂河」，穿著整套溯溪裝備下水，體驗冰涼河水與激流的衝擊，並站在瀑布底下擺出「沖水修行」的姿勢，直言「實在太好玩了！」

林佳龍說，受到新冠肺炎疫情影響，國外旅遊歸零，但危機就是轉機，交通部邀請旅遊相關協會進行踩點，趁此機會挖掘台灣深度旅遊行程，提升國旅品質。

疫情過後拼觀光 林佳龍宜蘭南澳體驗「漂漂河」

林佳龍說，台灣觀光必須走精緻與深度路線，才可以有差異化定價，擺脫國旅廉價的宿命。而國旅升級轉型的目的在於，有文化深度、生活體驗且保有品質。透過各地生活的體驗，讓觀光成為生活，才是台灣國旅的內涵。

疫情過後拼觀光 林佳龍宜蘭南澳新自體驗

過去國內旅遊一直不受青睞，但現在因為國外疫情尚未解封的關係，國人紛紛改在國內旅遊，旅遊業者無不卯足全力搶搭這波國旅熱潮。台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝表示，六月初旅遊業者就開始感受到國內旅遊需求的成長，但為了能做出有別於以往走馬看花的行程，必需提升旅遊軟硬體內容，讓國人愛上國旅，並在未來疫情解封之後，推及國外，讓全世界都能看見不一樣的台灣。

近來在網路上很夯的宜蘭那山那谷，是泰雅族語「我的家」的意思。辭掉公務員身分回家鄉耕耘的那山那谷執行長陳宥儒表示，這幾年一直致力於優化那山那谷的旅遊環境，也受到許多國人肯定，希望更多人可以來體驗與大自然接觸的美好。

吳昭輝表示，透過深度導覽與文化體驗的「精緻旅遊」就會知道，台灣好玩的地方，不只有逛夜市吃小吃，例如在台中一中街周遭，還有建於日本大正四年（西元1915年）的仿歐式建築，透過深度的解說，就能讓遊人有更深度的文化體驗。

隨著疫情逐漸解封，國內掀起旅遊潮，交通部長林佳龍今天到宜蘭南澳IG打卡熱門景點「那山那谷」親自體驗「漂漂河」，穿著整套溯溪裝備下水，體驗冰涼河水與激流的衝擊，並站在瀑布底下擺出「沖水修行」的姿勢，直言「實在太好玩了！」

(中時電子報)