北京再度爆發新冠肺炎疫情，截至16日為止，已達106人確診。根據北京市疾控中心通報，一名48歲的女性病患，竟首度出現之前其他確診者沒有的關節不適症狀，懷疑病毒株可能已經變異。

根據陸媒《頭條新聞》在微博的報導，北京市疾控中心副主任龐星火透露，一名在新發地市場工作的48歲女子，13日突然覺得關節不適，隨後就被驗出新冠病毒核酸陽性，經過肺部影像及血液檢查，確診為輕症病患。由於不同於以往發燒、咳嗽、肌肉痠痛等新冠肺炎的常見症狀，推測可能因病毒株有所變異。

北京市疫情再起，新發地批發市場的鮭魚粘板上被驗出新冠病毒，外傳感染源可能來自國外進口的生鮭魚，而且確診者大多與新發地批發地市場有所接觸，北京官方宣布，將調查2周內有到過新發地市場的20萬民眾。不過也有研究認為，應該是市場裡有人感染後再接觸到食材的可能性較高，因為魚類感染新冠病毒的機率極低，不太可能是傳染源。

(中時電子報)